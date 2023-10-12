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dv.ee

12 октября 2023 в 9:56









KPMG оштрафован на 26 миллионов евро

Фото: Scanpix

Аудиторская фирма KPMG была оштрафована в Великобритании на 21 миллион фунтов, или почти 26 миллионов евро. Причиной стал аудит обанкротившейся строительной компании Carillion, который был совершен с крупными ошибками, пишет Äripäev.

По данным Финансовой инспекции Великобритании, в ходе аудита было допущено ошеломляющее количество ошибок, а также нарушены основные принципы аудита.