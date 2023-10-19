    Армин Кару, участвовавший в налоговой схеме, частично заплатил государству

    Армин Кару с помощью участия в налоговой схеме получил право вывести дивиденды без налога.Фото: Andras Kralla

    Компании Армина Кару HansaAssets, которая несколько лет назад участвовала в так называемой голландской налоговой схеме и получила освобождение от налогов, все равно пришлось уплатить подоходный налог государству.

    Остальные участники схемы проиграли дело в суде первой инстанции и обжаловали решение в окружном суде.

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