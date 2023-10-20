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dv.ee

20 октября 2023 в 10:36









ФОТО: На локомотивном заводе Олега Осиновского в Латвии изготовлен первый трамвай

Предприниматель Олег Осиновский. Фото: DLRR

На принадлежащем эстонскому предприятию Skinest Grupp Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе (Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca) изготовлен первый из четырех трамваев, которые начнут обслуживать жителей города Даугавпилс сразу после прохождения тестового прогона, т. е. после 250 километров.

«Несмотря на то, что при нашем опыте работы в сфере железнодорожного транспорта производство трамваев само по себе и не является чем-то особенным, для нас это пока еще совсем новое направление. Мы построили современный трамвай, и в будущем готовы участвовать в выполнении более крупных заказов», – прокомментировал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, подчеркнув, что развитие трамваев как экологически чистого вида общественного транспорта является приоритетом во всем Европейском Союзе.