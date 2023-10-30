Убытки Postimees достигли 3 млн евро, владельцу пришлось вмешаться
AS Postimees Grupp в прошлом финансовом году по-прежнему терпела убытки.Фото: Andras Kralla
В прошлом финансовом году оборот AS Postimees Grupp составил 30,9 млн евро. Концерну удалось немного сократить убытки, однако без взноса владельца обойтись не удалось.
Годовой отчет компании за период с мая 2022 года по апрель 2023 года показывает, что владелец компании, MM Grupp, произвел платеж в размере 3 миллионов евро. Основным владельцем MM Group является Маргус Линнамяэ.
Коммерческие убытки Postimees Grupp за прошлый финансовый год составили 3 млн евро, однако в отчете указан чистый убыток почти в 4 млн евро.
С мая 2021 года по апрель 2022 года коммерческие убытки Postimees Grupp составляли 4,34 миллиона, а чистый убыток превысил 5 миллионов евро. Тогда материнская компания внесла 5 млн евро.
Последние пять лет концерт находится в коммерческих убытках.
В годовом отчете компания отмечает, что наиболее важной частью роста оборота стал доход от подписок, который увеличился на 12% и составил 14,9 млн евро от оборота: «Рост доходов от подписки в основном поддерживается ростом цифровых подписок, который в текущем финансовом году составил примерно 17%. Основной упор в последующие годы также будет делаться на увеличении числа цифровых подписчиков и улучшении пользовательского опыта на всех цифровых платформах».
Представители концерна также отмечают, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и быстро растущие цены на сырье, особенно в бумажном издательском бизнесе, Postimees удалось значительно улучшить свои финансовые результаты по сравнению с прошлым годом.
В отчетном году в компании работало в среднем 567 сотрудников. Годом ранее количество сотрудников составляло 554 человека. Примечательно, что по состоянию на третий квартал 2023 года в Postimees работает уже 507 человек.
Postimees полностью принадлежит MM Group, владельцами которой являются Маргус Линнамяэ с 78 процентами, Ивар Венделин с 20 процентами и Ааре Курист с 2 процентами.
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