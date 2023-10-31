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dv.ee

31 октября 2023 в 7:46









Мировые звезды инновационных технологий соберутся в Ида-Вирумаа

В этом году мероприятие будет посвящено новому поколению интернета Web3 и искусственному интеллекту.

Крупнейшее технологическое мероприятие Ида-Вирумаа W3N 2023 соберет в Нарве ведущих экспертов со всего мира, а основатели стартап-компаний, инвесторы и интересующиеся миром технологий участники получат возможность обсудить продвижение инновационных технологий в Эстонии и найти новые возможности для сотрудничества.

Международная конференция W3N 2023 соберет в Нарве сотни участников и десятки спикеров со всего мира. В этом году мероприятие будет посвящено новому поколению интернета Web3 и искусственному интеллекту.

Главный организатор Александр Битсков, руководитель ZenFrog Lab рассказал, что в этом году мероприятие отличается разнообразием тем и спикеров.

«Я горд тем, что в моем родном городе любой желающий сможет увидеть выступление мировых суперзвезд мира технологий, а местные стартапы получат возможность протестировать свои идеи с мировыми лидерами, приобрести новые контакты, получить новые идеи и знания. Это мероприятие также играет важную роль в формировании имиджа Ида-Виру и воодушевлении местных жителей – мы показываем, что нужно смело мечтать, ведь мир полон разных возможностей», — сказал Битсков.

В этом году на сцену W3N 2023 выйдут более 30 спикеров, ожидается, что мероприятие посетит более 300 человек со всего мира. Помимо программы, стартапы и активные участники смогут принять участие в конкурсе, представив свои бизнес-идеи и стартапы международным экспертам.

Руководитель программы Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что Ида-Вирумаа – регион с большим потенциалом для развития технологического бизнеса и стартапов.

«Ида-Вирумаа – один из самых больших уездов по количеству жителей, и он имеет огромный потенциал – местные жители образованы, школы здесь сильны в точных науках и в регионе живёт много людей с многолетним опытом работы с производством и технологиями. Это прочный фундамент для появления новых идей, a подобные мероприятия значимы для развития региона, так как они вдохновляют, дают новые знания, возможность установить контакты и, в конечном итоге, помогают нам вырастить новое предприимчивое поколение», — сказала Дубова.

W3N 2023 — одна из крупнейших в Европе конференций, посвященных Web3 и искусственному интеллекту. B Нарве она пройдет уже в третий раз. Двухдневное мероприятие будет охватывать новейшие разработки, а также сосредоточится на темах связанных с децентрализованными финансовыми услугами (DeFi), онлайн-играми и децентрализованными автономными организациями (DAO).

Главный спикер конференции — известный эксперт в мире технологий из США Дэвид Д. Кристенсен. Сегодня Кристенсен является вице-президентом по развитию бизнеса в технологическом гиганте GlobalStep, но у него более 20 лет опыта работы в сфере технологий и интерактивных развлечений. Он занимал руководящие должности в таких компаниях как Activision Blizzard, IGE и Sony Online Entertainment.

На сцену также выйдет профессор Голамреза Анбарджафари из Тартуского университета, основатель рабочей группы по машинному зрению iCV, действующей при университете. Вместе со своими коллегами Анбарджафари разрабатывает этичный и ответственный искусственный интеллект в лаборатории машинного зрения Тартуского университета.

Советник департамента правовой политики Министерства юстиции Хенрик Трасберг, который является членом рабочей группы по разработке законодательства Европейского Союза в области искусственного интеллекта и цифровых нормативных актов, сосредоточится в своем выступлении на темах надежного и ориентированного на человека искусственного интеллекта и продвижении новых технологий в Эстонии и Европейском Союзе.