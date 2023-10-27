Стартап Eurora крупно задолжал за аренду офисов в Таллинне и Тарту

Чиновники разъясняют: что делать, чтобы государство не ликвидировало фирму, которая задолжала вам денег

Около двух недель назад мы рассказывали о предпринимателе, который с изумлением обнаружил, что задолжавшая его предприятию фирма, оказывается, уже ликвидирована государством. Как утверждают чиновники министерства юстиции, после внесенных в нынешнем году изменений в законодательство подобное повториться не может.

Около двух недель назад мы рассказывали о предпринимателе, который с изумлением обнаружил, что задолжавшая его предприятию фирма, оказывается, уже ликвидирована государством. Как утверждают чиновники министерства юстиции, после внесенных в нынешнем году изменений в законодательство подобное повториться не может.