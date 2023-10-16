    Стартапам в сфере глубоких технологий выделят сотни тысяч евро поддержки

    Эстонские стартапы, работающие в области глубоких технологий, могут подавать заявки на получение финансовой поддержки для развития собственного бизнеса. Максимальная сумма дотации составит 50 000 евро на компанию, требуемое минимальное самофинансирование – 25%.

    Общий бюджет меры поддержки достигает 1 000 000 евро, объем первого раунда поддержки – 250 000 евро (иллюстративное фото).Фото: PHILIP FONG, AFP
    За поддержкой могут обратиться микро- и малые предприятия, зарегистрированные в Эстонии, действующие не менее пяти лет и имеющие как минимум два рабочих места, сообщается в пресс-релизе Startup Estonia.
    Максимальная сумма дотации составляет 50 000 евро на компанию, требуемое минимальное самофинансирование – 25%.
    Общий бюджет меры поддержки достигает 1 000 000 евро, объем первого раунда поддержки – 250 000 евро.
    Стартап с глубокими технологиями – это предприятие, которое разрабатывает технологии, которые характеризуются трудоемким и капиталоемким процессом, а также большей неопределенностью и высоким бизнес-риском в отношении жизнеспособности или применимости разрабатываемой технологии.
    Как отмечает руководитель направления глубоких технологий программы Startup Estonia Вайдо Микхейм, разрабатываемые стартапами в области глубоких технологий продукты и услуги характеризует сильная научная база.
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    «Коммерциализация науки имеет сейчас большой глобальный потенциал как для решения сложных глобальных проблем, так и для достижения экономического роста. С помощью новой меры поддержки мы хотим стимулировать создание в Эстонии продуктов и услуг с большей добавленной стоимостью, а также их экспорт», – поясняет Микхейм.
    Цель стартапов, работающих в сфере глубоких технологий, состоит в том, чтобы донести научные открытия до общества в виде реальных продуктов и услуг.
    Основными областями в сфере глубоких технологий, являются, к примеру, разработка высокотехнологичных материалов, новые энергетические решения, в том числе и водородные технологии, искусственный интеллект, биотехнологии, в том числе синтетическая биология, а также новые продукты питания, автономные транспортные средства, робототехника и космические технологии.
    «Наша цель – стать страной, где создаются инновационные технологии, однако это требует большого капитала, и с этим сопряжены высокие риски. Компаниям, которые занимаются глубокими технологиями, важно на ранней стадии тестировать потенциальных клиентов и рыночные ниши своих новых решений. Именно это и поощряет новая мера поддержки: тестирование концепций продукта или услуги с потенциальными клиентами, а также исследование пригодности рынка в странах предполагаемого экспорта», – отмечает руководитель отдела развития и инноваций министерства экономики и коммуникаций Сигрид Раяло.
    Прием заявок открыт до 8 ноября 2023 года включительно, дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ.

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