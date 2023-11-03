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dv.ee

3 ноября 2023 в 9:23









Минкульт попросил освободить от автоналога спортивные и раритетные автомобили

Министр культуры Хейди Пурга. Фото: Andras Kralla

Министр культуры Хейди Пурга согласовала законопроект о налоге на автомобили, представленный Министерством финансов, но предложила освободить от налога спортивные и раритетные автомобили.

По оценке минкульта, спортивные автомобили не используются постоянно, и при этом часто нуждаются в модернизации или замене на новые модели, пишет rus.err.ee.

«Таким образом, в отличие от обычных автомобилей, находящихся в повседневной эксплуатации, спортивные автомобили используются в течение ограниченного времени, в ограниченном месте и в ограниченных условиях. Доля спортивных автомобилей в общем количестве транспортных средств также незначительна, поэтому влияние [освобождения их от налога] на бюджет будет незначительным», – отметила Пурга.

Министр культуры также предложила сделать исключение для раритетных автомобилей. По закону к ним относятся автомобили возрастом не менее 35 лет, которые отражают научно-технический прогресс, имеют историко-культурную ценность или представляют интерес для коллекционеров или музеев.