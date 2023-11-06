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dv.ee

6 ноября 2023 в 9:55









Госконтроль дал разгромную оценку энергетической политике Эстонии

Ситуация в энергетике заставила Госконтроль напрячься. Фото: Andras Kralla

Согласно отчету Госконтроля, через четыре года может возникнуть проблема с безопасностью электроснабжения. Контролируемых производственных мощностей и внешних подключений нет, и, по мнению Госконтроля, Эстония недостаточно реализовала потенциал возобновляемой электроэнергии, пишет ERR.

Согласно обзору Госконтроля, многие принципиальные решения, необходимые для планирования энергетического хозяйства, давно не принимаются, в частности, речь идет о контролируемых производственных мощностях, ускорении строительства ветряных электростанций и прокладке кабелей, соединяющих Эстонию с другими странами.