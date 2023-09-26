Энергетическая независимость: море и ветер – будущее экономической самостоятельности Эстонии

Большинство из нас понимает, что электричество всегда чего-то стоит. Электроэнергия не выделяется стеной, а ее поступление по кабелю из Финляндии делает нас вечными арендаторами в собственных домах, чьи права часто ограничиваются оплатой счета, перечисляет исполнительный директор Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon MTÜ Терье Талв. Фото: ETA

Энергетика Эстонии стоит перед серьезным выбором: продолжать существовать за счет пакетов помощи Европейского Союза или строить устойчивую, прибыльную, обслуживающую интересы общества экономику. Главный вопрос заключается в том, сможем ли мы и в какой степени использовать ветроэнергетический потенциал своей страны.

Хотя просто существовать и принимать помощь, возможно, и проще, эстонцу этот путь не по душе. Для эстонца важно быть хозяином своего имущества, времени и вклада. Энергетическая независимость и надежность поставок сегодня многое значат для того, чтобы быть хозяином в собственном доме. Чтобы страна сохранилась и реализовала свой потенциал, нам как государству нужно производить больше энергии, чем мы потребляем.

Эстония ждет инвестиций с годовым потреблением возобновляемой энергии 7 ТВт·ч

Многие компании заинтересованы в том, чтобы инвестировать в нашу страну и построить здесь собственное производство. Сегодня это не складывается, потому что у нас нет возобновляемой электроэнергии, которая позволит им продавать свои товары и услуги по всему миру. Проведенный EAS анализ показал, что в листе ожидания находятся инвестиции с годовым потреблением 7 ТВт·ч. Собственное годовое потребление Эстонии сегодня составляет около 9 ТВт·ч. Если эти компании так и не придут на наш рынок, мы потеряем миллионы евро потенциального дохода, налоги и умные рабочие места, которые никогда не будут созданы.

Проведенный EAS анализ показал, что в листе ожидания находятся инвестиции с годовым потреблением 7 ТВт·ч. Собственное годовое потребление Эстонии сегодня составляет около 9 ТВт·ч. Терье Талв исполнительный директор Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon MTÜ

Потребность в электроэнергии – часть более общей потребности в энергии, при этом растущая доля электромобилей и общая электрификация дополнительно увеличивают потребность в возобновляемой энергии. На горизонте будущего мчатся автобусы на водородном топливе, летают самолеты на энергии ветра и таким же образом обеспечивается отопление домов. Подумайте, сколько денег оставалось бы в стране, если бы потребление энергии полностью покрывалось собственным производством, насколько богаче это сделало бы всю страну, каждую компанию и каждого жителя. Собственную энергию вырабатывают многие местные компании, внося и этот вклад в цепочку создания стоимости. Для государства же такое положение означает много рабочих мест и налоговых поступлений.

Умные рабочие места, которые в противном случае никогда не будут созданы

Строительство и эксплуатация ветроэлектростанции требуют много местных рабочих мест. Эти рабочие места получат специалисты техобслуживания, которых мы скоро начнем готовить в Курессааре и Пярну. Согласно расчетам, одна морская ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт напрямую создаст 100–150 новых рабочих мест для специалистов техобслуживания и плюс к тому еще столько же косвенно связанных рабочих мест. Помимо занятости, очень важна и добавленная стоимость, которую несет с собой парк ветрогенераторов, начиная от поступлений платы за лояльность в кошельки местных жителей и самоуправлений и заканчивая выгодной и достойной работой для инженера в родных краях. У наших детей появится причина учить физику и математику, потому что в будущем их будет ждать хорошо оплачиваемая работа, создающая высокую добавленную стоимость.

Нельзя не отметить как положительный тот факт, что в морских водах Эстонии достаточно ветра, чтобы производить всю упомянутую энергию. У нас есть природные ресурсы для развития страны и экономики, которые мы с радостью передадим будущим поколениям. Около 6% общей площади наших вод в Балтийском море пригодны для ветроэнергетики. В отличие от многих других стран, нам не нужно учитывать здесь миграционные коридоры для птиц, судоходные пути и другое морское хозяйство, у нас все удачно размещено. Стойкость и сила ветра подходят для крупномасштабного производства энергии. Ветер – один из наших природных ресурсов, и он дует независимо от того, устанавливаем мы ветряки или нет.

С другой стороны, мы не единственная страна в регионе и в мире или, у которой есть амбиции в области ветроэнергетики. Так что мы, исходя из удешевления ветроэнергетики за последнее десятилетие и в силу внутреннего убеждения в том, что все инвестиции и инновации в ветроэнергетике в любом случае на пользу Эстонии, готовы платить за развитие экономики нашей страны. Месяцев семь назад этот номер даже удался бы. Но момент был упущен, запутанное законодательство Эстонии и противоречивые сообщения государства о возобновляемых источниках энергии оставили нас за бортом.

Для создания морских ветроэлектростанций требуется государственная гарантия Эстонии, т.е. минимальная цена

Сегодня нам нужна государственная гарантия, то есть минимальная цена, чтобы запустить в Эстонии морские ветряные электростанции, без которых наша экономика никак не может начать расти. Нашей первой потребностью и шагом для обеспечения энергетической безопасности являются наземные ветряные турбины. К сожалению, на суше в Эстонии не разместить столько ветрогенераторов, чтобы покрыть наши растущие потребности. Солнечные электростанции также не способны производить достаточно энергии. Атомная же электроэнергия не подходит компаниям, готовым инвестировать в Эстонию. Наш единственный вариант – выйти в море.

На сегодня в части морской ветроэнергетики государство создало ситуацию, при которой многие крупные девелоперы отказались от своих планов на Эстонию. Поиск решения – наша общая забота, если учитывать, что развитие ветроэнергетики вызовет цепную реакцию, где рост объемов возобновляемой энергии создает возможность для иного производства, а последнее создает предпосылки для последующего увеличения производства энергии. Государственные гарантии требуются лишь в качестве катализатора. С точки зрения будущего рынок может расти естественным образом, но при старте из ситуации, в которой мы находимся сегодня, при нынешних рыночных условиях, в Эстонии не будет морских ветропарков.

Для того чтобы государству было легче принять ценовую гарантию, сектор предлагает двусторонний CFD, т.е. механизм ценового минимума и потолка. Это позволит стабилизировать цену на электроэнергию для потребителя и даст производителю уверенность в возможности привлечения инвестиций. Энергетике морского ветра сегодня нужны не классические дотации, где капают деньги за каждый произведенный кВт·ч, а возможность привлечь инвестиции, с помощью которых можно построить ветропарк. Внутреннее потребление Эстонии сегодня слишком мало для инвестирования, а новые производственные единицы не появляются, потому что им нельзя предложить возобновляемую электроэнергию.

Электроснабжение по кабелю из Финляндии делает нас арендаторами в собственных домах

Государство беспокоится о том, что при такой модели объем компенсаций окажется неподъемным, но в действительности обязанность платить у государства возникнет только в случае очень низких цен на электроэнергию. Ценовой потолок модели CFD означает, что при повышении цены сверх согласованного предела производитель выплачивает разницу государству. Так что все наоборот, в том числе для населения и компаний – эта модель создаст очень благоприятные условия. Стабильно низкие тарифы на электроэнергию подогревают экономику и обеспечивают инвесторам уверенность, позволяющую браться за любые новые проекты. Даже немного странно, когда управление государством похоже на вещь в себе, а налогоплательщики – просто докучливый побочный продукт.

В конце концов, большинство из нас понимает, что электричество всегда чего-то стоит, оно не бесплатное. Электроэнергия не выделяется стеной, а ее поступление по кабелю из Финляндии делает нас вечными арендаторами в собственных домах, чьи права часто ограничиваются оплатой счета. Мы благословлены ветром, и он дает нам возможность жить в гораздо лучшей экономической ситуации, чем та, которую мы имеем сегодня.