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dv.ee

12 ноября 2023 в 11:09









Дешевое топливо подрывает планы Финляндии по сокращению выбросов

Хельсинки. Фото иллюстративное. Фото: Ilari Nackel

Цель Финляндии уменьшить вредные выбросы углекислого газа в два раза к 2030 году, очевидно, не будет достигнута с помощью предлагаемых сейчас мер.

Предложенное правительством снижение акцизов на топливо и другие меры для удержания низких цен на бензин подрывают планы Финляндии по сокращению выбросов углекислого газа в транспортном секторе, пишет Yle.

Доля выбросов от транспорта составляет примерно одну пятую от общего объема вредных атмосферных выбросов.

Профессор Марита Лаукканен из Государственного исследовательского центра экономики (VATT) Финляндии в интервью информагентству STT оценила, что цель уменьшить выбросы углекислого газа от транспорта в два раза к 2030 году, вероятно, не будет достигнута с помощью предлагаемых сейчас мер.

Пока остается неясно, за счет чего можно будет добиться сокращений в целом, поскольку из Министерства труда сообщают, что гораздо сложнее сократить выбросы в других отраслях, помимо транспорта.