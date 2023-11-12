Дешевое топливо подрывает планы Финляндии по сокращению выбросов
Хельсинки. Фото иллюстративное. Фото: Ilari Nackel
Цель Финляндии уменьшить вредные выбросы углекислого газа в два раза к 2030 году, очевидно, не будет достигнута с помощью предлагаемых сейчас мер.
Предложенное правительством снижение акцизов на топливо и другие меры для удержания низких цен на бензин подрывают планы Финляндии по сокращению выбросов углекислого газа в транспортном секторе, пишет Yle.
Доля выбросов от транспорта составляет примерно одну пятую от общего объема вредных атмосферных выбросов.
Профессор Марита Лаукканен из Государственного исследовательского центра экономики (VATT) Финляндии в интервью информагентству STT оценила, что цель уменьшить выбросы углекислого газа от транспорта в два раза к 2030 году, вероятно, не будет достигнута с помощью предлагаемых сейчас мер.
Пока остается неясно, за счет чего можно будет добиться сокращений в целом, поскольку из Министерства труда сообщают, что гораздо сложнее сократить выбросы в других отраслях, помимо транспорта.
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