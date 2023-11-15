Прогноз Еврокомиссии: экономика Эстонии резко упадет, но быстро восстановится
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в 2024 году стоит ждать быстрого восстановления экономики.Фото: Raul Mee
По оценке Еврокомиссии, ВВП Эстонии в этом году упадет на 2,6%, однако в следующем году вернется к росту в 1,9%.
Рецессия в этом году вызвана снижением частного потребления и экспорта, а также резким сокращением инвестиций. В 2024 году роста стоит ждать благодаря замедлению инфляции и увеличению заработной платы, что повысит доходы и потребление домохозяйств, считают в Еврокомиссии.
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