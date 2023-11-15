Прогноз Еврокомиссии: экономика Эстонии резко упадет, но быстро восстановится

От А до Я: что нужно знать про налоги в Эстонии?

Хотя налоговую декларацию мы заполняем только раз в год, налоги мы платим ежедневно. Много или мало берет их со своих жителей Эстония, и что обязательно нужно знать о налоговой системе страны? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Куры не клюют».

Хотя налоговую декларацию мы заполняем только раз в год, налоги мы платим ежедневно. Много или мало берет их со своих жителей Эстония, и что обязательно нужно знать о налоговой системе страны? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Куры не клюют».