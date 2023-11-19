    Ракета Starship Илона Маска во второй раз взорвалась во время испытаний

    Starship предназначен для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.Фото: JOE SKIPPER

    Сверхтяжелый космический корабль Starship компании Илона Маска SpaceX во второй раз был взорван после запуска системой прекращения полета.

    Запуск корабля был произведен с космодрома Бока-Чика в Техасе в субботу, 18 ноября, около 7:00 утра по местному времени (в 13:00 по Гринвичу). Ракета SuperHeavy вывела в космос Starship. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов, пишет Русская служба Би-би-си.
    Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship. Причины случившегося пока не ясны.
    Тем не менее, Илон Маск назвал испытания огромным успехом. «На один шаг ближе к цели!» — написал он в соцсети X. Компания SpaceX также поздравила всех причастных к испытаниям с успешным запуском.
    Это были вторые испытания сверхтяжелого космического корабля компании SpaceX. В ходе первых испытаний, которые состоялись в апреле этого года, Starship должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара — однако он взорвался через четыре минуты после старта.
    В этот раз корабль был в полете в два раза больше времени. Кроме того, ракете SuperHeavy удалось штатно стартовать. И если в ходе апрельских испытаний ракета не достигла этапа отделения ступеней, то в этот раз отделение ступеней прошло в штатном режиме.
    Сверхтяжелый Starship по меньшей мере в два раза больше любого другого существовавшего до него космического корабля. Его высота составляет почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышает мощность любого когда-либо построенного космического корабля.
    Starship предназначен для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.
    На разработку варианта Starship, способного доставить экипаж на Луну, НАСА выделило SpaceX почти 3 млрд долларов.

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