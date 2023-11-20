Производитель вентиляций прекращает деятельность в Эстонии и сокращает всех сотрудников

Interzon OÜ занималась производством вентиляционных деталей. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

OÜ Interzon прекращает производство в Эстонии и сокращает всех сотрудников, пишет Ärileht.

Компания занимается производством деталей вентиляции. Оборот в прошлом году составил 1,5 млн евро, в 2021 году – 1,7 млн евро и более двух миллионов евро в 2020 году. По состоянию на третий квартал 2023 года в компании работало 8 человек.

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