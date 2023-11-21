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dv.ee

21 ноября 2023 в 14:34









Россия наложила вето на избрание Эстонии председателем ОБСЕ

Встреча совета министров ОБСЕ в Польше. 2022 год. Фото: Scanpix

Во вторник, 21 ноября, на прошедшем в Вене заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии в качестве следующего председателя ОБСЕ в 2024 году.

Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось, пишет rus.err.ee.

Официальный представитель МИД Бретти Сарапуу признала, что дальнейшая ситуация неясна: «Поскольку Эстония также является единым кандидатом от стран Евросоюза, мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в своих комментариях подчеркнули, что мы не должны поддаваться давлению России: «Сейчас из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда за полтора месяца до нового года ОБСЕ не имеет подтвержденного председателя, хотя с 2020 года Эстония была единым кандидатом Евросоюза на этот пост».