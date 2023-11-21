    «Только банкиры могут позволить себе мороженое за 8 евро». Эстонская компания La Muu закрывает производство в Финляндии

    Генеральный директор La Muu Расмус Раск. Фото: Liis Treimann
    Производитель экологического мороженого La Muu, чьи акции размещены на краудфандинговой платформе Funderbeam, объявил о закрытии производства в Финляндии, пишет Ärileht.
    «Мы видим, что у людей, кроме банкиров, в этой экономической среде с 4%-ной ставкой Euribor недостаточно денег, чтобы покупать мороженое за 8 евро. Покупают, но гораздо реже, чем раньше», – говорится в отчете компании за третий квартал.

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