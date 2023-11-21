«Только банкиры могут позволить себе мороженое за 8 евро». Эстонская компания La Muu закрывает производство в Финляндии

Русский театр, EKA, улица Виру: адреса и истории еврейского бизнеса в Таллинне

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших за ним военных действий на территории сектора Газа, в Таллинне прошли уличные акции в поддержку Израиля, а также немногочисленный, но наделавший шуму митинг в поддержку Палестины. Серьезное обострение на Ближнем Востоке привлекло повышенное внимание к еврейской общине в Эстонии, которая уже два века является частью местного сообщества, в том числе и делового.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших за ним военных действий на территории сектора Газа, в Таллинне прошли уличные акции в поддержку Израиля, а также немногочисленный, но наделавший шуму митинг в поддержку Палестины. Серьезное обострение на Ближнем Востоке привлекло повышенное внимание к еврейской общине в Эстонии, которая уже два века является частью местного сообщества, в том числе и делового.