    Мэрия Таллинна предложила увеличить бюджет города и взять кредиты

    Фото: Лийз Трейманн

    Таллиннская мэрия направила в горсобрание проект городского бюджета на 2024 год, составляющий 1,26 миллиарда евро и превышающий предыдущий на 6,7%.

    «Наши инвестиции возрастут на 20%, достигнув 250 миллионов евро», – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
    Помимо этого, мэрия намерена провести реконструкцию Петербургского шоссе, завершить строительство многоуровневого перекрестка в Тонди, дать задание Tallinna Linnatransport обновить подвижной состав общественного транспорта (ввести в оборот 12 новых трамваев и 15 новых электробусов). Также планируется начать строительство тоннелей для пешеходов и велосипедистов при железнодорожном виадуке на Тартуском шоссе и на пути будущей трассы Rail Baltic.
    Согласно проекту бюджета на 2024 год, всего на инвестиции будет направлено 252 млн евро, что на 21,2% больше в сравнении с уточненным бюджетом на 2023 год. 44,2% от числа инвестиций будут покрыты за счет средств городской кассы, до 49,6% – за счет займа. Наибольшая доля инвестиций направлена в сферу мобильности – 34,2%, в сферу образования – 27,5%, в сферу культуры и охраны памятников старины – 8,5%. В общей сложности это составляет 70% от общего объема инвестиций.
    В бюджете Таллинна на 2024 год на расходы на деятельность запланировано выделить 984,1 млн евро, что на 3,8% больше, чем в уточненном бюджете на 2023 год. Наибольшая часть расходов на деятельность запланирована в сфере образования – 40,9%. Расходы в сфере мобильности составят 18,9%, а в сфере социального обеспечения и здравоохранения – 15%, что в общей сложности составляет чуть больше 74% от общего объема расходов.
    «Объем социальных пособий возрастет в бюджете в общей сложности на 10%. На услугу опорного лица для нуждающихся в помощи детей будет выделено 4,1 млн евро, что позволит повысить оплату труда для опорных лиц с 7 до 9 евро в час. Среди социальных пособий, пособие, направленное на компенсацию роста цен для пенсионеров, возрастет с нынешних 175 до 200 евро, а пособие к началу учебного года возрастет с 75 до 100 евро», – сказал Кылварт.
    Расходы на деятельность в социальной сфере составят 121,9 млн, а инвестиции – 9,7 млн евро.
    Для финансирования городских инвестиций в 2024 году город запланировал привлечь до 125 миллионов евро в виде займов, вследствие чего к концу 2024 года расчетная долговая нагрузка (нетто) составит 34%. Для покрытия бюджетных расходов в объеме до 70 млн евро будут использованы резервные средства, накопленные в предыдущие годы.

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