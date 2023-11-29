    Индекс делового доверия в еврозоне вырос

    Прогнозный показатель обещает скорое улучшение.Фото: Zhao Dingzhe, Xinhua via ZUMA Press/Scanpix

    Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре вырос, но все еще находится в зоне пессимизма, сообщила Еврокомиссия.

    Индекс потребительского доверия – индикатор, отражающий настроения в обществе и уверенность в том, что настоящий момент благоприятен для покупок. Это опережающий показатель, который предсказывает потребительскую активность в ближайшем будущем.
    Индекс делового доверия отражает уверенность в завтрашнем дне у владельцев предприятий и, соответственно, предсказывает их активность.
    93,8столько пунктов составил Сводный Индекс делового и потребительского доверия в ноябре, тогда как в октябре он был 93,5.
    Однако этого роста недостаточно, чтобы покинуть зону пессимистичных настроений (ниже 100 пунктов). Вероятно, на оценку ситуации потребителями и бизнесом влияют высокие процентные ставки и устойчивое инфляционное давление, пишет Еврокомиссия.
    Индекс доверия в промышленном секторе упал до -9,5 пункта с -9,2 пункта в октябре, в сфере розничной торговли вырос до -7 пункта с -7,4 пункта, в сфере услуг – до 4,9 пункта с 4,6 пункта, в строительном секторе – до -4,8 пункта с -5,5 пункта.

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