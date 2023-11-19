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Бирьо Муст

19 ноября 2023 в 14:30









Эксперты – о будущем: нас ждет «мертвое десятилетие»

Руководитель Utilitas Прийт Койт, профессор прикладной химии Taltech Аллан Нийду, президент Керсти Кальюлайд и генеральный директор Swedbank Eesti Олави Лепп. Фото: Raul Mee

В результате ожидающей нас климатической катастрофы экономические модели должны быть переоценены, однако невозможно двигаться вперед без роста экономики и ВВП, заявили эксперты на состоявшемся в пятницу форуме «Слон в комнате» (Elevant toas).

«Само по себе хорошо, если мы считаем рост экономики важным, но его можно было бы уравновесить чем-то другим. Неожиданно для банкира я предлагаю индекс счастья, т.е. что-то, чем можно измерить удовлетворенность», – сказал глава Swedbank Eesti Олави Лепп.

По его мнению, в экономике нельзя двигаться вперед таким образом, чтобы обгонять всех и получать только прибыль: «Давайте возьмем, к примеру, сланцевую энергетику. Благодаря ей ВВП растет стремительно, но это нас не радует. Сегодня мы не можем сказать, что ВВП – это единица, не привязанная к морали».

По мнению главы энергетической компании Utilitas Прийта Койта, исчезновение ВВП, или показателя экономического роста, маловероятно, поскольку на его формирование ушло много времени и понадобилась бы новая международная база для сравнения. В то же время он считает, что новые метрики обязательно появятся. «Важно, чтобы все было рассчитано и чтобы информация генерировалась быстро», – подчеркнул Койт.

Мы должны смириться с «мертвым десятилетием»

На вопрос, должна ли экономика расти непрерывно, эксперты ответили, что без этого обойтись невозможно. «Если посмотреть на мир в целом, т.е. на восемь миллиардов человек, то, например, в Африке все растет. У нас, в свою очередь, есть возможность сделать все для того, чтобы помочь им вырасти зелеными», – считает президент Керсти Кальюлайд.

Она привела в пример эстонские стартапы, которые успешно работают в Африке и на Ближнем Востоке, а не на развитых рынках, где в качестве партнеров востребованы скорее крупные глобальные концерны: «Однако следующие 10 лет, к сожалению, являются для нас мертвым периодом, потому что мы опоздали с зеленым поворотом. Нашим партнерам не нужна произведенная с помощью черной энергии продукция, и нам придется принимать эти потери».

Койт смотрит на ближайшее десятилетие оптимистичнее: «К счастью, у нас нет крупных неамортизированных энергетических мощностей, которые необходимо уравновешивать в ближайшее время. У нас есть возможность построить новые».

Кальюлайд же отметила, что в Эстонии уже есть множество компаний, которые потеряли своих скандинавских партнеров из-за отсутствия у нас зеленой энергии: «Избиратели также скоро потребуют, чтобы руководить нами начал тот, у кого есть видение. Политик всегда должен думать о том, что если мы не побежим на полной скорости, нас просто переедут», – уверена она.

По словам Леппа, банкиры больше не могут позволить себе рисковать при финансировании проектов, загрязняющих окружающую среду. «Если я пойду и профинансирую новый загрязняющий окружающую среду завод, то через четыре года общество может сказать no way! Нам придется списать наш кредит и реализовать залог, которым может оказаться бесполезный завод. Поверьте мне, это домино – в начале деньги теряет банкир, а затем вкладчики», – пояснил он.

Кризис металлов и взрыв экономики замкнутого цикла

Профессор прикладной химии Таллиннского технического университета Аллан Нийду считает, что мы находимся в очень сложной ситуации. Самый важный вопрос заключается в том, как заменить ископаемое топливо и другие ископаемые материалы.

«Ключевое слово — экологичные и долговечные материалы, оставляющий малый экологический след. Транспорт останется, но в других сферах мы могли бы развиваться в гораздо лучшем направлении. Если мы сможем это сделать, экологический след сократится в сотни раз», – сказал Нийду, назвав в качестве одной из возможностей использование биомассы.

По его мнению, нельзя забывать, что в экономике будущего нам также понадобится много разных металлов: «Чтобы у нас была возобновляемая энергия, электромобили, необходимо как минимум 11 металлов. Их потребность настолько велика, что их просто не хватает».

Поскольку открытие новых шахт оказывает огромное влияние на окружающую среду, единственным вариантом является развитие экономики замкнутого цикла.

«Металлы не могут быть переработаны на 100%, но мы должны достичь экономики замкнутого цикла – мы должны повторно использовать все, что можем», – сказал профессор. Он добавил, что самая большая проблема на данный момент заключается в том, что конструкция электронной продукции такова, что ее очень сложно утилизировать.

«Нам необходимо перепроектировать нашу жизнь, экономику и продукцию. Вероятно, произойдет взрыв экономики замкнутого цикла», – отметил он, приведя Исландию в качестве положительного примера.

В чем может заключаться конкурентное преимущество Эстонии?

По словам Леппа, у нас есть потенциал в энергетике, то есть в ветряной и солнечной энергии. Также – в пищевой промышленности, деревообрабатывающей промышленности и в химической промышленности.

«В 2040 году нашей силой станут наши люди и более умная экономика. Я надеюсь, что обстановка будет спокойнее, что у нас будет больше инженеров и мы станем умнее. Тогда мы сможем многое сделать. Мы также можем многое сделать в сфере услуг и особенно в сфере информационных технологий», – перечислил Лепп.

По мнению Койта, нашей целью могла бы стать чистая энергия в чистой природе, на примере стран Северной Европы: «Нам необходимо сделать малую площадь нашим конкурентным преимуществом. Хранение энергии в настоящее время является проблемой, но мы можем решить ее с помощью наших знаний в области информационных технологий». По его мнению, наша экономическая модель к 2040 году радикально не изменится, но добавятся аспекты устойчивости.