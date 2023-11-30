    Налоговый департамент предложил запретить открывать компании тем, кто создал крупный налоговый долг

    Фото: Andras Kralla

    Налоговый департамент предложил запретить создавать новые компании бизнесменам, задолжавшим налоговому департаменту 50 тысяч евро в трех своих прежних фирмах.

    Налогово-таможенный департамент (НТД) написал письмо в Министерство юстиции, где предложил запретить создавать новые компании лицам, создавшим в трех предыдущих компаниях невыплаченный налоговый долг на сумму 50 тысяч евро за последние пять лет. Согласно этому предложению, если за последние пять лет государство принудительно закрыло хотя бы три фирмы такого человека, он считается непригодным к управлению предприятиями.

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