    «Скелеты в шкафу» на долгие годы: что ждет клиентов «могильщиков» компаний

    Многие клиенты «могильщиков» компаний пребывают в уверенности, что ликвидировать проблемную фирму с помощью подобного рода услуг будет проще, нежели инициировать банкротство.

    «Могильщик» Рауль Пинт перерегистрировал проблемные компании на адрес в офисном здании в самом центре Таллинна.Фото: Лийз Трейманн
    Однако от их внимания нередко ускользает тот факт, что ответственность члена правления компании за свои прошлые решения и действия сохраняется на протяжении многих лет.

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