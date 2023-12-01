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Деловые Ведомости

1 декабря 2023 в 8:39









В «Деловых ведомостях» меняется главный редактор

Олеся Лагашина и Полина Волкова. Фото: Елена Ценно

Дорогие читатели!

Мы рады сообщить, что в нашей редакции изменения – с 1 декабря главным редактором «Деловых ведомостей» станет Олеся Лагашина.

Полина Волкова, возглавлявшая ДВ пять лет, перейдет в состав эстонской редакции Äripäev в качестве журналиста.

Олеся Лагашина работает в «Деловых ведомостях» с августа 2022 года. Параллельно она вела передачи «Своя правда» на ETV+ и «Анатомия мира» на Радио 4. Ранее она в течение многих лет была главным редактором русского Postimees. За почти двадцатилетнюю карьеру в медиа успела поработать во всех крупных медиадомах Эстонии – Postimees, Delfi, ERR – в качестве редактора, журналиста и ведущей.

Имеет докторскую степень в области русской филологии, а также микростепень в сфере стратегической коммуникации. Преподавала в Таллиннском университете литературоведение и журналистику. Трижды лауреат премий Медиасоюза Эстонии.