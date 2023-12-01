    В «Деловых ведомостях» меняется главный редактор

    Олеся Лагашина и Полина Волкова.Фото: Елена Ценно

    Дорогие читатели!

    Мы рады сообщить, что в нашей редакции изменения – с 1 декабря главным редактором «Деловых ведомостей» станет Олеся Лагашина.
    Полина Волкова, возглавлявшая ДВ пять лет, перейдет в состав эстонской редакции Äripäev в качестве журналиста.

    Я рада, что Олеся согласилась взять на себя эту очень ответственную и очень интересную задачу – продолжать развивать ДВ, заботиться о нашей команде и читателях.

    У Олеси огромный опыт управления медиа. Но, что самое главное, – в команде ДВ она уже больше года, вдохновила в нашем издании много полезных изменений, знает нашего читателя и верит в наши принципы. Желаю ей большой удачи!

    От всего сердца благодарю уважаемых читателей и любимую команду ДВ за ваше доверие и поддержку в течение всех этих лет!

    Полина Волкова

    Это большая честь – возглавить столь профессиональную, принципиальную и мотивированную редакцию. Полина вывела ее на очень высокий уровень: здесь занимаются настоящей журналистикой, понимают ее роль и осуществляют ее так, как диктуют принципы Äripäev – «честно и бесстрашно». Мне это очень близко.

    За последнее время ДВ сделали огромный рывок – и в плане роста аудитории, и в плане качества материалов. Мы продолжим двигаться тем же курсом и надеемся внести свой вклад и в улучшение финансовой грамотности населения, и в коммуникацию между русскоязычным бизнесом и государством.

    Олеся Лагашина
    Олеся Лагашина работает в «Деловых ведомостях» с августа 2022 года. Параллельно она вела передачи «Своя правда» на ETV+ и «Анатомия мира» на Радио 4. Ранее она в течение многих лет была главным редактором русского Postimees. За почти двадцатилетнюю карьеру в медиа успела поработать во всех крупных медиадомах Эстонии – Postimees, Delfi, ERR – в качестве редактора, журналиста и ведущей.
    Имеет докторскую степень в области русской филологии, а также микростепень в сфере стратегической коммуникации. Преподавала в Таллиннском университете литературоведение и журналистику. Трижды лауреат премий Медиасоюза Эстонии.

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