В «Деловых ведомостях» меняется главный редактор

Дорогие читатели!
Я рада, что Олеся согласилась взять на себя эту очень ответственную и очень интересную задачу – продолжать развивать ДВ, заботиться о нашей команде и читателях.
У Олеси огромный опыт управления медиа. Но, что самое главное, – в команде ДВ она уже больше года, вдохновила в нашем издании много полезных изменений, знает нашего читателя и верит в наши принципы. Желаю ей большой удачи!
От всего сердца благодарю уважаемых читателей и любимую команду ДВ за ваше доверие и поддержку в течение всех этих лет!
Это большая честь – возглавить столь профессиональную, принципиальную и мотивированную редакцию. Полина вывела ее на очень высокий уровень: здесь занимаются настоящей журналистикой, понимают ее роль и осуществляют ее так, как диктуют принципы Äripäev – «честно и бесстрашно». Мне это очень близко.
За последнее время ДВ сделали огромный рывок – и в плане роста аудитории, и в плане качества материалов. Мы продолжим двигаться тем же курсом и надеемся внести свой вклад и в улучшение финансовой грамотности населения, и в коммуникацию между русскоязычным бизнесом и государством.
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