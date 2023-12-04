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dv.ee

4 декабря 2023 в 15:02









Суд приговорил к штрафу жителя Эстонии за попытку ввезти в РФ 2560 евро

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON, Scanpix

В понедельник, 4 декабря, Вируский уездный суд признал жителя Эстонии Льва Пылкина виновным в попытке нарушения международных санкций и приговорил его к денежному штрафу, пишет ERR со ссылкой на пресс-службу Вируского уездного суда.

Суд назначил штраф в размере 150 дневных ставок (дневная ставка 11,90 евро), то есть 1785 евро. Но поскольку уголовное дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, сумму штрафа уменьшили на одну треть.

Также Льву Пылкину нужно выплатить еще государству 1087,50 евро в связи с признанием виновным в тяжком преступлении второй степени, а также 205,20 евро за юридическую помощь.

Конфискованные денежные средства в размере 2560 евро, которые были помещены на депозитный счет Полиции безопасности, должны быть возвращены Пылкину после вступления приговора в силу, т.к. суд не счёл их конфискацию соразмерным наказанием.