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dv.ee

7 декабря 2023 в 10:58









Цахкна: соглашение о взаимной правовой помощи с Россией будет расторгнуто

Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Liis Treimann

Правительство решило расторгнуть договор о взаимной правовой помощи с Россией и поручило Министерству иностранных дел подготовить и направить в Рийгикогу соответствующий законопроект.

«Пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины, мы должны продолжать наши усилия по изоляции россиян на международной арене и поддерживать двусторонние отношения между Эстонией и Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне», – пояснил министр иностранных дел Маргус Цахкна.