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Екатерина Мереминская

5 декабря 2023 в 6:43









Год санкциям на российскую нефть - что они изменили?

Год назад ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю. Фото: ANDREY GOLOVANOV, AFP/Scanpix

Уже год Евросоюз живет без российской нефти, доставляемой морем. Это вместе с ограничением цены должно было лишить Россию сверхдоходов и уменьшить ее способность финансировать войну. Не все удалось.

5 декабря 2022 года вступили в силу самые масштабные пока санкции в отношении России, введенные в ответ на вторжение в Украину. ЕС отказался от закупок российской нефти, перевозимой морскими танкерами (это 90% всех российских поставок в ЕС). Одновременно для других стран был введен так называемый «потолок» цен на нефть - 60 долларов за баррель.

Как работает «потолок» ЕС, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) и Австралия запретили самым разным своим сервисам, обслуживающим морские перевозки - страховщикам, владельцам судов, финансовым брокерам - иметь дело с российской нефтью, купленной дороже, чем 60 долларов за баррель. Судну, пойманному с более дорогой нефтью из России, грозит запрет на страховку, финансирование и сервис дальнейших перевозок российской нефти на 90 дней. Эстония настаивала на более низком потолке, вплоть до 35 долларов. За год ограничение ни разу не пересматривалось.

Такое требование должно было сократить доходы российского бюджета, при этом оставив российскую нефть на рынке, чтобы не спровоцировать взлет мировых цен.

Цена на Brent за год действительно почти не изменилась. Баррель этой марки на фьючерсных торгах год назад стоил 83 доллара, а теперь - 78. И мог бы быть еще дешевле, если бы не решение ОПЕК+ сократить добычу.

Однако Россия смогла эти санкции фактически обойти. Как подсчитали журналисты Financial Times, она вывела три четверти своего экспорта нефти (теперь он преимущественно идет в Индию и Китай) из-под ценового потолка, закупив собственные танкеры. По подсчетам экспертов Киевской школы экономики (KSE), благодаря такой динамике и обходу потолка, Россия может в 2023 году получить от экспорта нефти на 15 млрд долларов больше прибыли, чем могла бы в рамках ценового потолка.

В итоге российская нефть даже немного (на 10%) подорожала. Если цена основной российской марки - Urals - в ноябре 2022 года была 66,5 долларов за баррель, то в ноябре 2023 года - уже 73 доллара за баррель. Падение цены произошло заранее, осенью 2022 года, отметил экономист Сергей Алексашенко в эфире youtube-канала Deutsche Welle.

Самый сильный эффект был на ожиданиях потолка. Как только его объявили, рассказали, как он будет работать, стало понятно, что не так страшен зверь, как его малюют. Сергей Алексашенко экономист

Этот показатель важен еще и потому, что именно от среднемесячной цены Urals Минфин рассчитывает налоги, которые заплатят добывающие компании.

Поскольку нефтяные доходы не упали так драматично, как рассчитывали европейские чиновники, то и дыра в российском бюджете не выглядит устрашающей. Она не просто сократилась с более чем 2% ВВП (3,4 трлн руб.) в январе-мае до 0,7% ВВП (1,2 трлн руб.) в январе-октябре. Она будет вдвое меньше, чем планировалось.

1% такой теперь ожидают дефицит бюджета в России по итогам года.

«Около 1% (ВВП - прим. ред.) ожидается. Изначально 2% было (в прогнозе Минфина РФ и законе о бюджете на этот год - ред.)», - сказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Россия нашла деньги

Дыру в российском федеральном бюджете также помог закрыть снизившийся курс рубля. Если цена российской нефти упадет на 10%, а курс рубля девальвируется на 10-15%, то бюджет получит те же самые рубли, которые он планировал, напоминает Алексашенко.

Кроме того, ВВП России растет быстрее, чем ожидалось. Этот рост происходит в основном за счет оборонной промышленности.

Наполнить бюджет также помог разовый сбор с компаний, получивших сверхприбыль, - собрали 300 млрд руб.

В таком виде санкции работать не будут

Эмбарго и потолок пока не достигают своих целей. Одна из причин - к санкциям не присоединились такие крупные игроки, как Китай и Индия. Более того, они не требуют от России значительного дисконта, поскольку зависимость оказалась взаимной. С одной стороны, Россия зависит от них как от рынков сбыта. Но Китай и Индия зависят от России как от поставщика сырья, поскольку прошлые партнеры переориентировали поставки на Евросоюз.

Другая важная причина - отсутствие контроля за соблюдением потолка. Ряд экспертов считает, что механизм изначально придуман с изъяном и работать не сможет.

«Эту схему потолка технически реализовать невозможно», - говорил экономист Игорь Липсиц каналу Deutsche Welle.

Схема слишком сложная, она плохо проверяемая, она была основана на каких-то совершенно безумных вещах - на том, что капитан танкера давал слово, что он везет нефть по цене не выше потолка. Игорь Липсиц экономист

Действительно, за проверку цены нефти сейчас фактически отвечает страховая компания, ориентируясь при этом на информацию от судовладельца или компании, зафрахтовавшей судно. «Это настолько смешно в современном мире - ожидать от капитанов танкера, что они ни на секунду позволить себе соврать не могут», - признавал Липсиц.

Сейчас ЕС готовит очередной, двенадцатый по счету, пакет антироссийских санкций. Но радикальных изменений механизма эмбарго и потолка не предложено.