Ситуация на рынке труда усложняется: какие сектора устойчивы к кризису?

«Если вы хотите в Ида-Вирумаа, то у вас возможности большие»

Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.

Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.