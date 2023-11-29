ОЭСР выпустила самый негативный прогноз для Эстонии

Экономику сдерживает слабый спрос во внешней торговле и повышение налогов. А стимулируют – инвестиции госсектора, которые поддерживает Европа.Фото: Лийс Трейман

Экономический рост в Эстонии в следующем году останется вялым, поскольку рынок труда сжимается, предупреждает ОЭСР.

В следующем году экономика Эстонии вырастет всего на 0,6%, инфляция останется на уровне 3,4%, а безработица грозит вырасти до 7,8%, предупреждает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая развитые индустриальные страны.
Это значительно более пессимистично, чем местные прогнозы.
Например, в конце сентября Банк Эстонии прогнозировал экономический рост в 2024 году на уровне 1,4%. Еще один прогноз центробанк опубликует в декабре. В конце лета Swedbank предположил рост на 2% на следующий год. Минфин ожидает прироста на 2,7%, а Еврокомиссия в ноябре говорила о 1,9% роста.
Более того, по мнению ОЭСР, риски, что реальность окажется еще хуже, больше, чем шансы на более высокий рост.
Инфляцию в Эстонии удалось сдержать, но в следующем году у нее будет новый толчок в виде повышения налогов.
Призванные бороться с ростом цен высокие ставки кредитования сдерживают покупку жилья и, соответственно, тормозят весь строительный сектор.
Рецессия в этом году оказалась глубже, чем ожидалось. Промышленный сектор страдает от слабого спроса в странах Северной Европы, а также от потери сырья, которое раньше шло из России. Эстонское производство также тесно связано с ситуацией на рынке жилья в Финляндии и Швеции. Но там рост тоже сдерживается высокими процентными ставками.
В Эстонии повышение процентных ставок ЕЦБ привело к сокращению потребления, а также частных инвестиций. Пока, по данным ОЭСР, внутреннее потребление частично спасается за счет вывода денег из второй пенсионной ступени, а также благодаря значительному миграционному притоку из-за войны России с Украиной.
Попытки снизить дефицит бюджета за счет сокращения расходов также оставят свой след. Реформа подоходного налога может принести некоторое облегчение в этом году, но в первую очередь она непропорционально затронет домохозяйства с более высокими доходами.
Впрочем, налог на автомобили, отмечают в ОЭСР, можно было ввести уже давно.
Рост ВВП может ускориться только в 2025 году и составить 2,5%, по мнению ОЭСР.
Позитивным фактором является высокий уровень инвестиций государственного сектора, поддерживаемый деньгами ЕС, отмечают аналитики ОЭСР.
Реальное восстановление может произойти только тогда, когда восстановится как внутренняя покупательная способность, так и внешний спрос.
В 2025 году есть даже риск снижения, потому что многое зависит от того, улучшится экономическая ситуация в странах Северной Европы или нет.

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