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dv.ee

7 декабря 2023 в 7:39









За неделю в Эстонии выявили свыше 5000 случаев заражения COVID-19

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло более чем на 20%, пишет rus.err.ee.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 5360 новых случаев заражения COVID-19, что на 21,6% больше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

Более высокий рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей наблюдался практически во всех возрастных группах, но темпы роста замедлились.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 285 пациентов (неделей ранее 205) с коронавирусом. За неделю скончались 10 пациентов с коронавирусом.