Новости

Индрек Лепик

8 декабря 2023 в 6:29









Экономика Эстонии находится в центре европейского кризиса

Центр кризиса пришелся на Германию, где демонстранты требуют прекращения использования ископаемого топлива, но у федерального правительства нет бюджетных средств, чтобы предпринять даже гораздо более скромные шаги. Фото: ZUMA Press Wire / Scanpix

Германия снова стала больным Европы, но вместе с ней заразились и Швеция с Финляндией. В конце цепочки находится Эстония, страдающая от высокой температуры.

«Гельголанд, Рюген или Вангероге», – перечисляет Панайотис Лафазанис. Он был министром в правительстве Греции в 2015 году, когда Афинам понадобился еще один пакет помощи от Европы. Сейчас он вспоминает, что тогда немцы советовали: если нет денег, продайте свои острова.