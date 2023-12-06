Эксперт Банка Эстонии: возможно, это будет самый затяжной экономический спад

Глава отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай.Фото: Raul Mee

Обстоятельств, которые позволили бы эстонской экономике очень быстро вернуться к росту, не так уж и много, поэтому кризис, вероятно, начнет еще больше повышать уровень безработицы в первой половине нового года, считает эксперт Банка Эстонии.

«В настоящее время мы уже можем сказать по показателям экономического роста, что мы, вероятно, не переживаем самый глубокий кризис в нашей экономической истории за последние несколько десятилетий, но это, вероятно, окажется самой затяжной экономической рецессией», - сказал глава отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай.

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