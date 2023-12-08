Новости

dv.ee

8 декабря 2023 в 12:38









Эстонские бизнесмены покупают Viru Keskus у финнов. Стоимость сделки – не менее 100 млн евро

Viru Keskus. Фото: Liis Treimann

Девелопер Kapitel объявил сегодня, что вместе с соинвесторами купит Viru Keskus у финской Pontos Group. Стоимость сделки – не менее 100 млн евро.

Kapitel, контрольный пакет акций которого принадлежит Тоомасу Аннусу, в настоящее время владеет 28% акций Viru Keskus. Вместе с Tristafan и финансовым инвестором у Pontos Group будет выкуплено 72% акций.