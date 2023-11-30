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dv.ee

30 ноября 2023 в 14:32









Таллинн планирует перестроить квартал между Kaubamaja и Solaris

Фото: Лийз Трейманн

Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку квартала между бульваром Эстония, улицей Каубамая, бульваром Рявала и Театральной площадью, пишет Postimees.

Планировка, инициированная еще в 2005 году, предусматривает полную реконструкцию так называемого Дома проектировщиков на углу бульвара Рявала и улицы Каубамая, а также торгового центра Melon. Одним из условий планировки было проведение архитектурного конкурса, который выиграло архитектурное бюро KOKO Arhitektid.

Улица, проходящая через квартал и соединяющая бульвары Рявала и Эстония, будет предназначена для общественного пользования и пройдет через торговый центр, который появится в этом квартале.

Планируемое новое здание будет расположено за жилым домом на улице Каубамая и соединит универмаг Melon и так называемый Дом проектировщиков, которые тоже приобретут новый вид.

В будущем изменится и улица Каубамая. «Сейчас это неудобное для людей место, но оно важно для развития центра города. Сейчас улица Каубамая имеет большое значение для общественного транспорта, но в плане развития города есть желание превратить ее в пешеходную», – сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.