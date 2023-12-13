Сократившие работников ИТ-компании обанкротились

Глава ИТ-компаний Caretime и Visioncraft Гуннар Оболенски. Фото: Eiko Kink

В июле ИТ-компании Caretime и Visioncraft сократили более 30 сотрудников. Теперь же стало известно о банкротстве компаний.

У Caretime и Visioncraft один и тот же собственник – Нильс Гроссберг. Год назад против него возбудили уголовное дело в связи с криптопирамидой Dagcoin. Гроссберг и другие подозреваются в хищении не менее 8 миллионов евро.