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16 декабря 2023 в 12:40









Опрос: свыше половины жителей Эстонии одобряют округление цен и отказ от мелких монет

Фото: CROPIX/SIPA, Scanpix

Свыше половины жителей Эстонии поддерживают прекращение использования монет номиналом 1 и 2 цента и округление конечной цены покупок за наличные до 5 центов, следует из опроса RAIT Faktum & Ariko, сделанного по заказу Банка Эстонии.

В ходе опроса выяснилось, что 52% респондентов поддерживают округление конечной цены покупок за наличные и отмену монет номиналом 1 и 2 цента, а 30% выступают против, пишет ERR.

Аналогичный опрос проводился и два года назад. Тогда поддерживающих прекращение использования мелких монет и округление конечной цены покупок за наличные было 54%, противников - 29%.

Среди эстонцев отказ от использования монет достоинством 1 и 2 цента и последующее округление цен при оплате покупок за наличные поддерживают 57%, среди представителей других национальностей - 43%.