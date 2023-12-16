    Опрос: свыше половины жителей Эстонии одобряют округление цен и отказ от мелких монет

    Фото: CROPIX/SIPA, Scanpix

    Свыше половины жителей Эстонии поддерживают прекращение использования монет номиналом 1 и 2 цента и округление конечной цены покупок за наличные до 5 центов, следует из опроса RAIT Faktum & Ariko, сделанного по заказу Банка Эстонии.

    В ходе опроса выяснилось, что 52% респондентов поддерживают округление конечной цены покупок за наличные и отмену монет номиналом 1 и 2 цента, а 30% выступают против, пишет ERR.
    Аналогичный опрос проводился и два года назад. Тогда поддерживающих прекращение использования мелких монет и округление конечной цены покупок за наличные было 54%, противников - 29%.
    Среди эстонцев отказ от использования монет достоинством 1 и 2 цента и последующее округление цен при оплате покупок за наличные поддерживают 57%, среди представителей других национальностей - 43%.
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