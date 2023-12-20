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dv.ee

20 декабря 2023 в 12:57









Глава Rail Baltic: этот проект никогда не будет рентабельным

Исполнительный директор Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. Фото: Liis Treimann

Исполнительный директор Rail Baltic Estonia Анвар Салометс в интервью передаче Otse uudistemajast заявил, что строительство Rail Baltic не является рентабельным, и государству придется платить за содержание железной дороги, пишет Postimees.

«Это не рентабельно с финансовой точки зрения и никогда не будет рентабельным», – заявил Салометс, добавив, что если бы такой проект был финансово выгодным, то его реализовала бы какая-нибудь частная компания.

По его словам, совершенно ясно, что Эстонии и другим странам Балтии придется ежегодно оплачивать содержание железной дороги. Это означает, что содержать ее за счет доходов от продажи билетов будет невозможно.

Салометс отметил, что строительство Rail Baltic на 85 процентов будет финансироваться Европейским Союзом.