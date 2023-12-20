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dv.ee

20 декабря 2023 в 8:35









Статистика карточных платежей: в каких странах жители Эстонии любят делать покупки больше всего?

Банкомат в Турции. Фото иллюстративное. Фото: frantic00

Данные о совершенных за рубежом физических покупках с использованием банковских карт Citadele показывают, что наиболее предпочитаемые эстонцами страны для шоппинга за год не изменились, а вот у литовских туристов появился новый любимый пункт назначения.

В период с начала года до конца ноября эстонские туристы чаще всего совершали покупки в Финляндии, Испании и Латвии. Тройка лидеров осталась такой же, как и в прошлом году. За год наибольшее количество мест в статистике шоппинга Эстонии потеряли Дания и Швеция.