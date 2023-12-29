Эстонский производитель пеллет покупает у Enefit Green бизнес-подразделение за 32 млн евро

Бомбы, мельницы, авто: кем были братья Пухк, «некоронованные короли Эстонии»?

«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.

«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.