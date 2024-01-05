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Стийне Рейнтам

5 января 2024 в 6:59









Охранная монополия в Таллиннском аэропорту пошатнулась: «От этого выиграют все»

Глава Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что остается не совсем ясным, почему G4S вообще подала жалобу, ведь если бы она выиграли спор, она бы все равно не выиграла тендер. Фото: Liis Treimann

Две крупнейшие охранные компании Эстонии и Таллиннский аэропорт в ноябре завершили судебный процесс. G4S, предоставлявшая услуги безопасности в аэропорту более двух десятилетий, потерпела поражение.

В первой половине прошлого года Таллиннский аэропорт не ожидал, что осенью ему придется спорить с G4S, своим долгосрочным партнером по безопасности, в комиссиях и судах. Глава аэропорта Рийво Тувике отметил, что в этом споре всем есть чему поучиться.