Охранная монополия в Таллиннском аэропорту пошатнулась: «От этого выиграют все»

Глава Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что остается не совсем ясным, почему G4S вообще подала жалобу, ведь если бы она выиграли спор, она бы все равно не выиграла тендер.Фото: Liis Treimann

Две крупнейшие охранные компании Эстонии и Таллиннский аэропорт в ноябре завершили судебный процесс. G4S, предоставлявшая услуги безопасности в аэропорту более двух десятилетий, потерпела поражение.

В первой половине прошлого года Таллиннский аэропорт не ожидал, что осенью ему придется спорить с G4S, своим долгосрочным партнером по безопасности, в комиссиях и судах. Глава аэропорта Рийво Тувике отметил, что в этом споре всем есть чему поучиться.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
В чем историческая роль Центристской партии?
Инвестор Тоомас: облигации – вчерашний день, у акций потенциала больше
Инфляция в еврозоне выросла
Эпицентр
Российский миллиардер, ведущий бизнес в Эстонии, заработал более миллиарда долларов, продав долю в дискаунтере
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Все большие материалы
Инвестор
Tallink в конце года перевез больше пассажиров, но меньше грузов
В декабре Tallink перевез на 6 процентов больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. В то же время объем грузовых перевозок сократился почти на четверть.
В декабре Tallink перевез на 6 процентов больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. В то же время объем грузовых перевозок сократился почти на четверть.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Акции крупнейших технологических компаний начали год с падения
Для крупных технологических компаний, которые лидировали на рынке в прошлом году, начало 2024 году не выглядит таким радужным.
Для крупных технологических компаний, которые лидировали на рынке в прошлом году, начало 2024 году не выглядит таким радужным.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех
Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Все мнения
Mнения
Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех
Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект