    Владислав Редько: не хочу приходить домой к себе, зная, что государственная камера на меня смотрит

    Бизнесмен Владислав Редько, продающий охранные системы, говорит, что старается балансировать между приватностью и тотальным наблюдением. В его собственном доме системы видеонаблюдения по просьбе жены нет.Фото: Олеся Лагашина

    Владелец фирмы Expresstime Владислав Редько, которого связывают с Украиной родственные узы, заключил с «Новой почтой» договор о поставках своего товара в эту страну в расчете на то, что после войны системы видеонаблюдения там будут пользоваться спросом. А вот иметь дело с российскими клиентами ему не понравилось.

    Вы на рынке охранных систем уже не первое десятилетие. Как и откуда вы пришли в этот бизнес?

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