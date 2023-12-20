Интервью

Олеся Лагашина

20 декабря 2023 в 8:58









Владислав Редько: не хочу приходить домой к себе, зная, что государственная камера на меня смотрит

Бизнесмен Владислав Редько, продающий охранные системы, говорит, что старается балансировать между приватностью и тотальным наблюдением. В его собственном доме системы видеонаблюдения по просьбе жены нет. Фото: Олеся Лагашина

Владелец фирмы Expresstime Владислав Редько, которого связывают с Украиной родственные узы, заключил с «Новой почтой» договор о поставках своего товара в эту страну в расчете на то, что после войны системы видеонаблюдения там будут пользоваться спросом. А вот иметь дело с российскими клиентами ему не понравилось.

Вы на рынке охранных систем уже не первое десятилетие. Как и откуда вы пришли в этот бизнес?