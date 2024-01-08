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dv.ee

8 января 2024 в 7:27









В прошлом году потребительские цены выросли на 9,2%

В 2023 году на потребительские цены оказало большое влияние подорожание продуктов питания. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, в 2023 году индекс потребительских цен вырос по сравнению со средним индексом 2022 года на 9,2%. В 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, сообщает пресс-служба департамента.

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, что в целом составило почти две пятых от общего повышения индекса: «Из продуктов питания более всего подорожали сахар (42,2%), какао (29,9%), оливковое масло (26,6%) и соусы (25,6%). Бензин был дешевле на 7,4% и дизельное топливо – на 10,7%».