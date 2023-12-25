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Кен Рохелаан

25 декабря 2023 в 10:05









В правлении ЕЦБ прогнозируют возвращение высокой инфляции

Если в прошлом году инфляция в Эстонии главным образом обеспечивалась ростом цен на продукты питания, то теперь в Европе заметны и другие факторы, которые могут снова повысить цены. Фото: Liis Treimann

В ближайшее время инфляция должна временно снова вырасти, прогнозирует член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель.

В ближайшее время инфляция должна снова временно вырасти, прогнозирует член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель.

В интервью на сайте ЕЦБ, Шнабель заявила, что Европейский центральный банк видит причины вновь ускоряющейся инфляции в изменении цен на энергоносители и прекращении мер государственной помощи. Например, в Германии исчезнет потолок цен на газ и снизится НДС на услуги общественного питания.

По словам представителя ЕЦБ, монетарную политику Союза при этом менять не планируется, цель в 2 процента годовой инфляции остается в силе.

Шнабель рассказала, что Европейский центральный банк прогнозирует достижение целевого показателя в 2025 году. «Нам еще предстоит пройти небольшой путь, и мы посмотрим, насколько трудной будет всем известная последняя миля», — добавила она.

На вопрос, не достаточно ли достичь инфляции в 2,1 процента, Шнабель ответила, что важно достичь инфляции в 2 процента, а затем удержаться на этом показателе.

Ранее о возможной новой волне инфляции в ЕС предупреждали специалисты по монетарной политике из Испании и Нидерландов. Среди факторов риска они называли в том числе рост зарплат в Еврозоне.