    В США запустили к Луне первый частный посадочный модуль

    Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur.Фото: NASA/Isaac Watson/SWNS, Scanpix

    Впервые на спутник Земли запущен коммерческий посадочный модуль. В последний раз космический корабль США опускался на Луну в 1972 году.

    Впервые более чем за полвека американский космический корабль отправился на Луну: В понедельник, 8 января, в 02.18 по местному времени (10.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида произведен успешный запуск новой ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) с лунным посадочным модулем Peregrine на борту, пишет DW.
    В сообщении Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) указывается, что впервые к Луне стартовал коммерческий посадочный модуль. В случае успеха миссии аппарат Peregrine, созданный компанией Astrorobotics, станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.
    Научными целями миссии NASA называет изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.
    Посадка модуля на Луну запланирована на 23 февраля.
    Нынешняя миссия стала первой американской экспедицией на Луну после пилотируемого полета космического корабля «Аполлон-17» в 1972 году.

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