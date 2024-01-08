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8 января 2024 в 14:52









В США запустили к Луне первый частный посадочный модуль

Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur. Фото: NASA/Isaac Watson/SWNS, Scanpix

Впервые на спутник Земли запущен коммерческий посадочный модуль. В последний раз космический корабль США опускался на Луну в 1972 году.

Впервые более чем за полвека американский космический корабль отправился на Луну: В понедельник, 8 января, в 02.18 по местному времени (10.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида произведен успешный запуск новой ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) с лунным посадочным модулем Peregrine на борту, пишет DW

В сообщении Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) указывается, что впервые к Луне стартовал коммерческий посадочный модуль. В случае успеха миссии аппарат Peregrine, созданный компанией Astrorobotics, станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.

Научными целями миссии NASA называет изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.

Посадка модуля на Луну запланирована на 23 февраля.

Нынешняя миссия стала первой американской экспедицией на Луну после пилотируемого полета космического корабля «Аполлон-17» в 1972 году.