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dv.ee

18 января 2024 в 14:39









В Таллинне проложат новые трамвайные пути

Выбор следующих направлений для строительства трамвайных путей основывается на заказанном городом анализе. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Таллинн намерен проложить трамвайные пути по улице Лийвалайа и по краю парковой зоны Путукавяйл в Пельгуранд. В общей сложности планируется строительство новых трамвайных колей протяженностью три километра, сообщается в пресс-релизе.

На этой неделе горуправа направила в министерство климата предложение о получении финансирования Европейского Союза для расширения сети трамвайных путей в столице.