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dv.ee

18 января 2024 в 8:00









В Тартуской тюрьме cократят 90 человек

В Таллиннскую тюрьму, как самое современное и безопасное место содержания под стражей, в будущем будут помещать самых опасных заключенных, нуждающихся в более строгом надзоре. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С 1 июля количество мест в Тартуской тюрьме сократится вдвое, в результате чего 90 человек потеряют работу, сообщил руководитель тюремной службы Райт Куузе.

250 заключенных будут переведены из Тартуской тюрьмы в Таллиннскую тюрьму, а после 1 июля в Тартуской тюрьме останутся чуть более 300 заключенных, пишет rus.err.ee.

С уменьшением числа заключенных в Тартуской тюрьме исчезнут 90 рабочих мест, и хотя некоторым тюремным работникам предлагаются вакантные должности в Таллиннской и Вируской тюрьмах, всем работу предложить невозможно.

«Это болезненный и трудный шаг, но таким образом мы сможем поддерживать высокий уровень тюремных услуг», – сказал Куузе, отметив, что этот шаг дает возможность в некоторой степени повысить заработную плату работникам Вируской и Таллиннской тюрем, не прося при этом дополнительных денег из государственного бюджета.

Число заключенных в Эстонии в последние годы резко сократилось, например, за последний год – на 10%, и составляет сейчас 1827 человек.