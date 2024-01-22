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22 января 2024 в 13:41









СМИ: ЕС планирует создать фонд помощи Украине на более чем 20 млрд евро

Флаги Украины и Европейского Союза в Киеве. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Чиновники Европейского Союза на этой неделе начнут рассматривать новый план, позволяющий разблокировать военную помощь Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект плана, представленного 19 января.

Инициатива предполагает, что будет создан специальный фонд, в который направят 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира, а также будут в 2024-2027 годах ежегодно передавать по пять миллиардов евро в год, передает « Медуза ».

Деньги нового фонда планируют использовать для компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для Украины – беспилотников, ракет противовоздушной обороны, а также боеприпасов. Также часть средств собираются направить финансирование подготовки украинских военных в Евросоюзе.

Если ЕС одобрит новый план, то страны-участницы смогут вернуть в свои бюджеты более 20 миллиардов евро из фондов Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они окажут Украине в следующие четыре года, пишет WSJ.

Проект плана предполагает, что страны ЕС уже в 2024 году смогут получить компенсацию за военную помощь в размере 7,5 миллиарда евро.

«Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, сделанный странами ЕС и партнерами в предстоящий период, либо позволит Украине решительно продвинуться вперед, либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению», – говорится в проекте плана, который цитирует WSJ.

Ожидается, что лидеры ЕС рассмотрят предложение на саммите, который намечен на 1 февраля.