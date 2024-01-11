    Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию

    Владимир Зеленский в Таллиннском аэропорту.Фото: Andras Kralla

    Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером прибыл в Таллинн, чтобы встретиться с главами эстонского государства.

    Зеленский начал серию неожиданных визитов в страны Балтии в среду, начав свое путешествие с Вильнюса и приземлившись в аэропорту Таллинна в среду поздно вечером. После Таллинна президента Украины ожидают во второй половине четверга в Риге.

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