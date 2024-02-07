Таллинн планирует закупить 40 новых троллейбусов
Таллиннская городская управа решила закупить 40 новых аккумуляторных троллейбусов и привести в порядок контактную сеть.
Таллиннская горуправа в среду приняла решение о том, что принадлежащая городу компания Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) должна закупить 40 новых аккумуляторных троллейбусов, а также реконструировать сетевую инфраструктуру троллейбусов. Согласно планам, необходимо закупить 22 длинных, то есть 18-метровых троллейбуса, а также 18 обычных, или 12-метровых троллейбусов.
В лучшем случае первые новые троллейбусы могут прибыть в Таллинн уже в конце следующего или начале 2026 года, сообщил ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
«Рыночные исследования показывают, что аккумуляторный троллейбус нормальных размеров может стоить около 650 000 евро, а 18-метровый троллейбус – около 800 000 евро», – сказал он.