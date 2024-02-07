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dv.ee

7 февраля 2024 в 14:08









Таллинн планирует закупить 40 новых троллейбусов

Фото: Андрес Хаабу

Таллиннская городская управа решила закупить 40 новых аккумуляторных троллейбусов и привести в порядок контактную сеть.

Таллиннская горуправа в среду приняла решение о том, что принадлежащая городу компания Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) должна закупить 40 новых аккумуляторных троллейбусов, а также реконструировать сетевую инфраструктуру троллейбусов. Согласно планам, необходимо закупить 22 длинных, то есть 18-метровых троллейбуса, а также 18 обычных, или 12-метровых троллейбусов.

В лучшем случае первые новые троллейбусы могут прибыть в Таллинн уже в конце следующего или начале 2026 года, сообщил ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

«Рыночные исследования показывают, что аккумуляторный троллейбус нормальных размеров может стоить около 650 000 евро, а 18-метровый троллейбус – около 800 000 евро», – сказал он.