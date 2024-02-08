    «Почта России» приостановила наземную доставку в Эстонию

    Фото: Wikimedia Commons

    «Почта России» на два месяца приостановила доставку посылок автотранспортом и поездами в 24 страны Европы, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение российской госкомпании.

    Доставка авиатранспортом продолжает работать в обычном режиме, говорится в сообщении.
    Посылки временно не доставляют наземным транспортом в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
    Причины ограничений могут быть связаны с тем, что немецкая дочерняя компания «Почты России» не успела перезаключить договоры для оформления доставки наземными способами, предполагает РБК. В пресс-службе «Почты России» объяснили такие изменения «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».
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