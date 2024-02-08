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dv.ee

8 февраля 2024 в 9:29









«Почта России» приостановила наземную доставку в Эстонию

Фото: Wikimedia Commons

«Почта России» на два месяца приостановила доставку посылок автотранспортом и поездами в 24 страны Европы, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение российской госкомпании.

Доставка авиатранспортом продолжает работать в обычном режиме, говорится в сообщении.

Посылки временно не доставляют наземным транспортом в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.