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dv.ee

11 февраля 2024 в 12:34









Обманутые покупатели не получили заказанный в Deluxewine алкоголь. Компания утверждает, что проблема в персонале

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Комитет по потребительским спорам обратилось несколько человек, которые не получили заказ из интернет-магазина Deluxewine в обещанные сроки, пишет Ärileht.

Описанные изданием случаи датировались июнем – августом прошлого года. Все трое покупателей заказали товар в интернет-магазине, однако не получили его. Deluxewine также не вернул деньги за товар.

Во всех трех случаях комитет пришел к выводу, что продавец не выполнил свои обязанности по передаче товара и обязан возместить ущерб. В октябре 2023 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) внес компанию в черный список. По словам представителя департамента Маргот Леэн, с мая прошлого года 47 потребителей обратились с жалобами касательно компаний Deluxewine OÜ и Deluxehome OÜ. Из-за того, что компании не выполнили решения комиссии, они были внесены в черный список.

Журналисты Ärileht связались с Deluxewine в четверг. Представитель магазина прокомментировал, что ранее у компании были проблемы с персоналом. «Теперь ситуация улучшается», – добавили в Deluxewine, подтвердив, что деньги клиентам будут возвращены.