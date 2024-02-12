    Новым главой Сил обороны может стать Андрус Мерило

    Парад в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Andrea Cabajova

    Комиссия по гособороне единогласно поддержала кандидатуру полковника Андруса Мерило на должность командующего Силами обороны, сообщил член комиссии Пеэтер Тали (партия Eesti 200) в передаче «Uudis+» на радиостанции Vikerraadio.

    «Комиссия по государственной обороне единогласно поддержала эту кандидатуру. Все были "за"», – сказал Тали, передает rus.err.ee.
    «Кандидат оставил очень хорошее впечатление. Впечатление офицера с уверенным, глубоким и стратегическим мышлением. Он, безусловно, такой офицер и есть», – подчеркнул Тали, добавив, что комиссия посчитала важными опыт службы и боевой опыт Мерило в зарубежных миссиях.
    Ведущий передачи Лаури Варик поинтересовался, не вызывает ли вопросов тот факт, что Мерило имеет звание полковника, а не генерала.
    «Это вопрос к министру обороны, который это тоже обосновал. По его мнению, полковник Мерило – лучшая кандидатура, и, вероятно, согласно плану ротации, он должен был перейти на должность заместителя командующего Силами обороны», – ответил Тали.

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